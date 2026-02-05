Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 | il programma di giovedì 5 febbraio e dove vederlo in TV

Questa mattina si apre il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Giovedì 5 febbraio, prima giornata di gare, con i primi atleti italiani in pista e le discipline che prendono il via. L’attenzione è tutta puntata sui primi risultati, mentre gli spettatori già si preparano a seguire l’evento in TV, in attesa dell’inaugurazione di venerdì al San Siro.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono ormai alle porte. L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 6 febbraio con la Cerimonia d’Apertura allo Stadio San Siro, ma l’attività olimpica inizierà già giovedì 5 febbraio, giornata che segna il debutto di diverse discipline e dei primi atleti italiani. Curling, hockey su ghiaccio e snowboard apriranno il calendario olimpico, con tre appuntamenti che vedranno protagonisti gli azzurri, a partire dal ritorno sul ghiaccio della coppia d’oro del curling misto. Constantini e Mosaner subito in gara nel curling. Grande attesa per l’esordio di Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici nel doppio misto a Pechino 2022.🔗 Leggi su Funweek.it

Domani, 4 febbraio, si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Domani, giovedì 5 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano con molte gare in programma.

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, svelato il design del braciere: sarà all'Arco della Pace

