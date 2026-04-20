Il Comune di Fiumicino lancia un concorso fotografico

Il Comune di Fiumicino ha annunciato un concorso fotografico aperto ai cittadini. L'iniziativa mira a raccogliere scatti che rappresentino il territorio, con l’intento di creare una mostra immersiva. La mostra sarà dedicata a mettere in evidenza le caratteristiche paesaggistiche, naturalistiche e culturali della zona. La partecipazione è rivolta a chi desidera contribuire alla valorizzazione del patrimonio locale attraverso le proprie fotografie.

Fiumicino, 20 aprile 2026 – Il Comune di Fiumicino promuove un concorso fotografico rivolto ai cittadini con l’obiettivo di realizzare una mostra immersiva dedicata al territorio, capace di raccontarne e valorizzarne la ricchezza paesaggistica, naturalistica e culturale. L’iniziativa intende coinvolgere attivamente i cittadini, invitandoli a partecipare attraverso la presentazione di scatti fotografici che rappresentino luoghi, paesaggi e soggetti simbolo del patrimonio locale. Un progetto che punta a valorizzare la cultura come esperienza condivisa, strettamente legata all’identità del territorio e alla vita quotidiana della comunità. Ogni partecipante potrà candidare una sola fotografia, relativa a qualsiasi località del territorio comunale, con l’obiettivo di offrire a ogni luogo l’opportunità di essere rappresentato e valorizzato.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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