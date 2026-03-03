Torna il concorso fotografico che premia le lavoratrici di Montesilvano

È stata annunciata la seconda edizione del concorso fotografico “Il lavoro delle donne ieri e oggi”, dedicato alle lavoratrici di Montesilvano. L'iniziativa, che ha riscosso successo nella prima edizione, invita i partecipanti a inviare scatti che rappresentino l’impegno femminile nel mondo del lavoro nel passato e nel presente. La competizione si svolge quest’anno con lo stesso obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nella società.