Torna il concorso fotografico che premia le lavoratrici di Montesilvano
È stata annunciata la seconda edizione del concorso fotografico “Il lavoro delle donne ieri e oggi”, dedicato alle lavoratrici di Montesilvano. L'iniziativa, che ha riscosso successo nella prima edizione, invita i partecipanti a inviare scatti che rappresentino l’impegno femminile nel mondo del lavoro nel passato e nel presente. La competizione si svolge quest’anno con lo stesso obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nella società.
Giunge alla seconda edizione il contest fotografico “Il lavoro delle donne ieri e oggi”, dopo il grande riscontro ottenuto lo scorso anno. L’iniziativa prenderà il via nella giornata internazionale dedicata alla donna, domenica 8 maggio, e si concluderà il 30 maggio, ampliando così il periodo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
