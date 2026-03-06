Fondazione e società siciliana nell' assemblea Asi Regione nomina commissario dopo la diffida

La Regione ha deciso di nominare un commissario ad acta per gestire l'esclusione della fondazione Asice Ets e della società siciliana Coplus dall'assemblea generale dell'Asi di Caserta. La decisione arriva in seguito a una diffida formale e riguarda i rapporti tra le due entità e l'assemblea. La nomina del commissario mira a garantire la gestione delle procedure previste.

La Regione nomina un commissario ad acta per l'esclusione della fondazione Asice Ets e della società siciliana Coplus dal novero dei consorziati dell'assemblea generale dell'Asi di Caserta. Lo si apprende da una nota di Palazzo Santa Lucia. La giunta regionale della Campania, nella riunione che si è tenuta nel pomeriggio di oggi a Palazzo Santa Lucia, ha "preso atto dell'inerzia degli organi del Consorzio Asi di Caserta nell'ottemperanza alla diffida ad adempiere e ha disposto la nomina del commissario ad acta", si legge nella nota. Il commissario, fanno sapere dalla Regione, dovrà adottare i provvedimenti necessari all’esclusione della fondazione Asice Ets e della società consortile Coplus dal novero dei consorziati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Società siciliana e fondazione ammesse nel consiglio dell'Asi: "Potenziali profili di illegittimità"La Regione Campania invita il Consorzio Asi di Caserta a fare chiarezza sulla presenza nel Consiglio Generale di una fondazione e di una società...

Consorzio Asi, convocata nuova assemblea: sul tavolo vertici e collegio dei revisori tra tensioni con la RegioneConvocazione firmata dalla presidente Pignetti: si punta al riassetto degli organi, ma resta aperto il nodo sulla legittimità della composizione...

