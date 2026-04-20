Il comitato Sp64 dopo l' incontro con la Provincia | Rischio ritardi e troppe responsabilità non chiarite

Dopo un incontro con la Provincia, il comitato Sp64 ha segnalato possibili ritardi legati a imprevisti di varia natura. Secondo quanto dichiarato, un problema non preventivato potrebbe causare uno slittamento e portare la carovana rosa a transitare a circa dodici chilometri dall’arrivo, in pieno cantiere e sotto gli occhi delle telecamere. La questione riguarda anche le responsabilità, che al momento non risultano chiarite.

“Un imprevisto di qualsiasi natura potrebbe fare slittare tale termine, e di conseguenza, la carovana rosa si troverebbe a transitare, a una dozzina di chilometri dall’arrivo, in mondovisione, nel bel mezzo di un cantiere”. È l’allarme lanciato dal comitato Sp 64, che torna a intervenire sui.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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