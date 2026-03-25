I sindacati evidenziano come, tra stabilizzazioni e ritardi, la vertenza Tis continui ad affrontare diverse criticità. Nel frattempo, in Calabria, sono state avviate le prime assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori coinvolti nei tirocini di inclusione sociale, anche se il processo di stabilizzazione completa non è ancora stato raggiunto.

NIdiL, Cgil, Felsa Cisl e UilTemp chiedono alla Regione Calabria di accelerare i percorsi formativi e definire soluzioni per i lavoratori esclusi Prime assunzioni a tempo indeterminato per i lavoratori dei tirocini di inclusione sociale in Calabria, ma il percorso verso la piena stabilizzazione resta ancora segnato da numerose criticità. "In queste settimane - spiegano i sindacati-, si stanno registrando le prime sottoscrizioni dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, elemento che conferma come il percorso condiviso con la Regione Calabria stia iniziando concretamente a produrre risultati. Si tratta di un passaggio importante, che riconosce il lavoro svolto e rafforza la direzione intrapresa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Tra stabilizzazioni e ritardi, i sindacati rilanciano la vertenza Tis: "Ancora troppe criticità aperte"

Articoli correlati

Tis, sindacati soddisfatti dell'iter di reclutamento ma tanti lavoratori ancora esclusi dai percorsiCriticità per i lavoratori rimasti esclusi dalle attuali procedure e dai percorsi di formazione sono emerse durante l'incontro tra sindacati e...

Stabilizzazioni Tis calabresi, dopo le richieste sindacali avvio delle graduatorieNIdiL Cgil, Felsa Cisl, UilTemp, Cgil, Cisl e Uil Calabria hanno preso atto delle disponibilità e degli impegni assunti dalla Regione Calabria nel...