Il cibo come arma di guerra Anche in Libano i danni ecologici e agricoli sono crimini contro l’umanità

In Libano, i danni ambientali e agricoli legati ai conflitti armati hanno causato gravi conseguenze sulla disponibilità di cibo e risorse alimentari. Le crisi belliche hanno portato a devastazioni di terreni coltivabili e infrastrutture agricole, peggiorando la situazione già critica del settore alimentare. Questi danni si aggiungono alle sofferenze delle popolazioni coinvolte, accentuando le difficoltà di approvvigionamento e sostenibilità.

Il cibo e la nutrizione dei popoli come arma di guerra. Quando un paese attraversa una crisi bellica, tra lo stratificarsi di tragedie che questo implica, ci sono anche enormi danni ecologici e agricoli. Accade in Ucraina, succede da decenni e sta succedendo in Palestina, avviene in Libano. Secondo l’agenzia di stampa libanese Nna il ministero dell’Agricoltura del Libano ha definito preoccupante la situazione per la sicurezza alimentare del Paese, rivelando che circa il 22% della superficie agricola nazionale è stato danneggiato e il patrimonio zootecnico ha subito gravi perdite (72% per gli equini e quasi la metà dei bovini) dagli attacchi di questi giorni da parte di Israele.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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