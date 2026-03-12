Gli attacchi in Iran provocano danni ambientali enormi sono crimini di guerra | la denuncia di Amnesty

Amnesty International Italia ha dichiarato che gli attacchi contro le infrastrutture energetiche in Iran e nei Paesi del Golfo causano danni ambientali significativi e sono considerati crimini di guerra. La denuncia è stata rilasciata attraverso un'intervista a Riccardo Noury, portavoce dell'organizzazione, che ha evidenziato come tali azioni abbiano ripercussioni gravi sull'ambiente e violino norme internazionali.