Crisi Woolrich la proprietà tira dritto sui trasferimenti? I sindacati | Indennizzi per chi lascia

La trattativa tra i sindacati e Woolrich non ha risolto i dubbi sul futuro dei 139 lavoratori. Durante l’incontro di martedì, l’azienda non ha fornito garanzie sui trasferimenti e non ha annunciato nessuna misura concreta. I rappresentanti dei lavoratori chiedono indennizzi per chi potrebbe perdere il posto, ma finora non hanno ricevuto risposte chiare. La tensione cresce mentre si aspetta un nuovo confronto.

Non ha dato una risposta alle incognite sul futuro dei 139 lavoratori e lavoratrici di Woolrich a rischio trasferimento il primo incontro, avvenuto martedì, tra i sindacati e l'azienda.Nelle scorse settimane erano stati gli stessi sindacati a segnalare perplessità sull'impegno effettivo della.

