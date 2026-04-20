Il centrodestra si trova in una fase di tensione interna, mentre tre figure politiche già attive nel panorama nazionale si confrontano pubblicamente sui media. Dopo la sconfitta al referendum, gli ex premier hanno iniziato a esprimersi in modo critico, discutendo di un possibile ritorno in scena con un’alleanza più ampia. Nel frattempo, le discussioni riguardano le prossime elezioni e le nomine per il Quirinale.

Credo che la lettura dei giornali di ieri sia sufficiente a far comprendere quale rischio corrano gli italiani nel caso in cui a Palazzo Chigi tornasse il centrosinistra. Sfogliando i quotidiani di domenica, infatti, mi sono imbattuto in rapida successione in un articolo di Mario Monti sul Corriere della Sera, in un’intervista a Giuseppe Conte sulla medesima testata e in un’intervista a Romano Prodi sulla Stampa. Tre ex premier che all’improvviso, dopo la sconfitta del centrodestra al referendum, riemergono dal passato. Inutile dire che, nonostante le differenti età, nessuno dei tre è rassegnato al passo indietro. Prodi ha 86 anni, Monti 83, Conte 61, ma tutti muoiono dalla voglia di tornare protagonisti, magari anche con un incarico da padri della patria, ovvero da presidente della Repubblica.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il centrodestra litiga. Questi tre già godono

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