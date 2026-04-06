Il polmone verde respira già aria d' estata | i brindisini si godono la Pasquetta

Con l’arrivo improvviso della primavera, molti brindisini hanno scelto di trascorrere la giornata di Pasquetta nel parco del Cillarese, noto come il “polmone verde” della città. Le temperature sono state piacevoli e hanno incoraggiato le persone a godersi l’aria aperta, approfittando della giornata di festa. La località si è popolata di famiglie e amici, tutti desiderosi di trascorrere un momento di relax all’aria aperta.

Gentili lettori, armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a [email protected] La primavera è arrivata all'improvviso, ma fa già pensare all'estate. E così, tantissimi brindisini ne hanno approfittato per godersi le temperature alte ma piacevoli nel “polmone verde” della città: il parco del Cillarese. Dopotutto, è Pasquetta. Anzi, è la Pasquetta Brindisina, giunta alla sua quinta edizione. E in tanto ne hanno, giustamente, approfittato, regalandosi una giornata di convivialità. Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il "polmone verde" respira già aria d'estate: i brindisini si godono la PasquettaGentili lettori, armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze...

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