Il polmone verde respira già aria d' estate | i brindisini si godono la Pasquetta

Con l’arrivo improvviso della primavera, molti brindisini hanno scelto di trascorrere la giornata nel parco del Cillarese, considerato il polmone verde della città. Le temperature miti e il cielo sereno hanno incentivato le persone a concedersi un momento di relax all’aperto nel giorno di Pasquetta, approfittando delle belle condizioni meteorologiche. Numerosi visitatori si sono ritrovati nel parco per passeggiare, fare pic-nic e trascorrere del tempo in compagnia.

Gentili lettori, armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a [email protected] La primavera è arrivata all'improvviso, ma fa già pensare all'estate. E così, tantissimi brindisini ne hanno approfittato per godersi le temperature alte ma piacevoli nel “polmone verde” della città: il parco del Cillarese. Dopotutto, è Pasquetta. Anzi, è la Pasquetta Brindisina, giunta alla sua quinta edizione. E in tanto ne hanno, giustamente, approfittato, regalandosi una giornata di convivialità. Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: A Castiglion Fiorentino si respira già aria di Palio Leggi anche: Elly la “sciacalla” dimentica l'Emilia. E nel Pd si respira un'aria di scissione