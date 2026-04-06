Il polmone verde respira già aria d' estate | i brindisini si godono la Pasquetta

Da brindisireport.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo improvviso della primavera, molti brindisini hanno scelto di trascorrere la giornata nel parco del Cillarese, considerato il polmone verde della città. Le temperature miti e il cielo sereno hanno incentivato le persone a concedersi un momento di relax all’aperto nel giorno di Pasquetta, approfittando delle belle condizioni meteorologiche. Numerosi visitatori si sono ritrovati nel parco per passeggiare, fare pic-nic e trascorrere del tempo in compagnia.

Gentili lettori, armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a [email protected] La primavera è arrivata all'improvviso, ma fa già pensare all'estate. E così, tantissimi brindisini ne hanno approfittato per godersi le temperature alte ma piacevoli nel “polmone verde” della città: il parco del Cillarese. Dopotutto, è Pasquetta. Anzi, è la Pasquetta Brindisina, giunta alla sua quinta edizione. E in tanto ne hanno, giustamente, approfittato, regalandosi una giornata di convivialità. Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: A Castiglion Fiorentino si respira già aria di Palio

Leggi anche: Elly la “sciacalla” dimentica l'Emilia. E nel Pd si respira un'aria di scissione

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.