Il centrodestra attacca il Comune di Bari su assessori e delibere | Amministrazione in catalessi

Da baritoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrodestra critica duramente il Comune di Bari, descrivendo l'amministrazione come inattiva e poco efficace. Secondo le opposizioni, l'esecutivo comunale si concentra su questioni interne e cambi di assessori, mentre il personale qualificato lascia l’ente per altre istituzioni. Le accuse riguardano anche le delibere approvate e la gestione complessiva, giudicata poco dinamica e poco trasparente.

Un'amministrazione comunale “in catalessi” che “perde tempo in balletti per il nuovo assessore al Welfare” e “vede personale qualificato transitare in altre istituzioni”. Il centrodestra a Palazzo di Città lancia un messaggio al sindaco di Bari Vito Leccese e alla sua Giunta, alla vigilia del.🔗 Leggi su Baritoday.it

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