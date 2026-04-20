Il centrodestra attacca il Comune di Bari su assessori e delibere | Amministrazione in catalessi

Il centrodestra critica duramente il Comune di Bari, descrivendo l'amministrazione come inattiva e poco efficace. Secondo le opposizioni, l'esecutivo comunale si concentra su questioni interne e cambi di assessori, mentre il personale qualificato lascia l’ente per altre istituzioni. Le accuse riguardano anche le delibere approvate e la gestione complessiva, giudicata poco dinamica e poco trasparente.

Un'amministrazione comunale “in catalessi” che “perde tempo in balletti per il nuovo assessore al Welfare” e “vede personale qualificato transitare in altre istituzioni”. Il centrodestra a Palazzo di Città lancia un messaggio al sindaco di Bari Vito Leccese e alla sua Giunta, alla vigilia del.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Vigilia di bilancio in Comune, il centrodestra attacca la maggioranza: "Amministrazione incapace"Romito: "Centrosinistra bloccato da liti interne per le poltrone, nonostante vi sia una città con cantieri sempre più invivibili e periferie lontane"... Costruttori contro le 2 delibere di urbanistica a Bari: "Troppi vincoli". Il Comune: "Norme equilbrate"Ance e Ordine Ingegneri hanno inviato una nota a Palazzo di Città per chiedere di rivederle a poche ore dalla seduta del Consiglio In Consiglio... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il risiko delle Municipalità. Centrodestra vicino alla quadra, a sinistra trattativa a oltranza; Elezioni Civita Castellana, Giampieri: Parroccini fa naufragare il centrodestra. Sua decisione frutto dell'ambizione; Centrodestra, prove di unità a Scafati: nasce il gruppo di Fratelli d’Italia; I sindaci chiedono più risorse per la sicurezza. Europei a Bari, il sindaco Leccese a Roma per riaprire la partita. Stadio, centrodestra all’attaccoLa partita sul San Nicola e sulla città di Bari candidata ad ospitare alcuni match di Euro 2032 non si è chiusa. Oggi il sindaco Vito Leccese sarà a Roma per un incontro con il ministro Andrea Abodi ... quotidianodipuglia.it Regionali, Durigon contro Piantedosi: Il centrodestra doveva sciogliere il comune di BariIl centrodestra forse ha una colpa: quella di non aver sciolto il comune di Bari: Claudio Durigon, vicesegretario nazionale della Lega, intervenendo a nel capoluogo regionale ad una manifestazione ... ilfoglio.it Nelle scorse ore il Comune di Bari ha pubblicato nella sezione appalti del sito istituzionale il bando ufficiale di gara per la gestione dello stadio San Nicola e dell'antistadio.... Leggi l'articolo - facebook.com facebook I LUOGHI COMUNI SUI GIOVANI Negli ultimi sei mesi ho incontrato studenti in più di 30 Università italiane e tre straniere, da Londra alla Sicilia. Ieri a Foggia e a Bari. Sempre con lo stesso formato: domande degli studenti e risposte di merito. Il cliché dei giova x.com