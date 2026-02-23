Vigilia di bilancio in Comune il centrodestra attacca la maggioranza | Amministrazione incapace

Il centrodestra critica l'amministrazione comunale di Bari, accusandola di essere incapace di gestire efficacemente il bilancio. La causa principale di questa contestazione deriva dalla mancanza di interventi concreti per risolvere i problemi delle strade e dei servizi pubblici. I rappresentanti dell'opposizione sottolineano come le scelte dell'amministrazione abbiano aggravato le difficoltà quotidiane dei cittadini. La discussione si concentra sulle prossime mosse in vista della discussione in consiglio comunale.

Romito: "Centrosinistra bloccato da liti interne per le poltrone, nonostante vi sia una città con cantieri sempre più invivibili e periferie lontane" L'Amministrazione comunale di Bari "sta operando in maniera assolutamente insufficiente sotto ogni punto di vista. E' arrivato il momento che i baresi aprano gli occhi e comincino a votare con il cervello”. E' l'attacco del centrodestra a Palazzo della Città alla vigilia di un importante Consiglio comunale sul bilancio di previsione e sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028. Una seduta, con avvio dalle 14, che servirà ad approvare due importanti documenti per delineare la programmazione del Comune nei prossimi anni, tra spesa ed entrate. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Centro Ovest, il centrodestra in Municipio attacca: "Clima teso nella maggioranza"Il centrodestra nel Municipio Centro Ovest esprime preoccupazione per le recenti tensioni all'interno della maggioranza progressista.

Presentato il primo Bilancio Pop del Comune di Benevento: Amministrazione premiata con targa?Il Comune di Benevento ha presentato il primo Bilancio Pop, un progetto nato per coinvolgere i cittadini nelle decisioni finanziarie.

