Il Centro Tecnico BM torna a vincere in trasferta a Genova

Il Centro Tecnico BM ha conquistato una vittoria in trasferta a Genova, portando la squadra alla decima posizione in classifica. La partita si è svolta il 20 aprile 2026 e ha visto gli amaranto ottenere un risultato positivo lontano dal proprio campo. La vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra, che continua a muoversi nella parte alta della graduatoria.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Gli amaranto compiono il blitz che porta la SBA al decimo posto. Gli amaranto compiono il blitz che porta la SBA al decimo posto Elah Acquario di Genova Seagulls-Centro Tecnico BM Arezzo 77-87 Parziali: 17-25; 39-45; 63-65 Elah: Venga 4, Alberghini 5, Loubaki 10, Brescianini 12, BIaggini 9, Caversazio, Pintus 5, Zini 3, Petrovic 9, Arnaldo 18, Fantino 2. All.Comuzzo Centro Tecnico BM; Pelucchini 14, Tersillo ne, Toia 20, Ghini, Corradossi 9, Zanini 4, Lemmi 26, Raguzzi ne, Francesconi ne, Cazzanti 5, Vagnuzzi 9. All.Fioravanti Ass.Liberto Importantissimo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Centro Tecnico BM torna a vincere in trasferta a Genova Notizie correlate Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolareArezzo, 18 aprile 2026 – Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolare Gli amaranto di coach Fioravanti vanno a caccia di... Altro finale amaro in trasferta per il Centro Tecnico BMArezzo, 2 febbraio 2026 – Verodol Tuscopharm Basket Cecina-Centro Tecnico BM Arezzo 72-60. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Basket, il Centro Tecnico BM Arezzo atteso dallo sprint finale; Finale amaro per il Centro Tecnico BM contro la Computer Gross Empoli; Colpo esterno del Centro Tecnico BM: vittoria a Genova e decimo posto in classifica; Il Centro Tecnico BM torna a vincere in trasferta a Genova. Il Centro Tecnico BM torna a vincere in trasferta a GenovaArezzo, 20 aprile 2026 – Il Centro Tecnico BM torna a vincere in trasferta a Genova Gli amaranto compiono il blitz che porta la SBA al decimo posto. Gli amaranto compiono il blitz che porta la SBA al ... lanazione.it Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolareArezzo, 18 aprile 2026 – Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolare Gli amaranto di coach Fioravanti vanno a caccia di punti decisivi per la classifica. Sabato 18 Aprile al ... lanazione.it Blitz del Centro Tecnico BM Arezzo che vince 87-77 a Genova contro i Seagulls e conquista il decimo posto, valido per la salvezza diretta. Successo fondamentale per gli amaranto, trascinati da Lemmi (26 punti), Toia (20) e Pelucchini (14). Parziali: 17-25, 39- - facebook.com facebook