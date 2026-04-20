Il Centro Tecnico BM torna a vincere in trasferta a Genova

Da lanazione.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Tecnico BM ha conquistato una vittoria in trasferta a Genova, portando la squadra alla decima posizione in classifica. La partita si è svolta il 20 aprile 2026 e ha visto gli amaranto ottenere un risultato positivo lontano dal proprio campo. La vittoria rappresenta un risultato importante per la squadra, che continua a muoversi nella parte alta della graduatoria.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Gli amaranto compiono il blitz che porta la SBA al decimo posto. Gli amaranto compiono il blitz che porta la SBA al decimo posto Elah Acquario di Genova Seagulls-Centro Tecnico BM Arezzo 77-87 Parziali: 17-25; 39-45; 63-65 Elah: Venga 4, Alberghini 5, Loubaki 10, Brescianini 12, BIaggini 9, Caversazio, Pintus 5, Zini 3, Petrovic 9, Arnaldo 18, Fantino 2. All.Comuzzo Centro Tecnico BM; Pelucchini 14, Tersillo ne, Toia 20, Ghini, Corradossi 9, Zanini 4, Lemmi 26, Raguzzi ne, Francesconi ne, Cazzanti 5, Vagnuzzi 9. All.Fioravanti Ass.Liberto Importantissimo...🔗 Leggi su Lanazione.it

il centro tecnico bm torna a vincere in trasferta a genova
© Lanazione.it - Il Centro Tecnico BM torna a vincere in trasferta a Genova

Notizie correlate

Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolareArezzo, 18 aprile 2026 – Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolare Gli amaranto di coach Fioravanti vanno a caccia di...

Altro finale amaro in trasferta per il Centro Tecnico BMArezzo, 2 febbraio 2026 – Verodol Tuscopharm Basket Cecina-Centro Tecnico BM Arezzo 72-60.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Basket, il Centro Tecnico BM Arezzo atteso dallo sprint finale; Finale amaro per il Centro Tecnico BM contro la Computer Gross Empoli; Colpo esterno del Centro Tecnico BM: vittoria a Genova e decimo posto in classifica; Il Centro Tecnico BM torna a vincere in trasferta a Genova.

centro tecnico il centro tecnico bmIl Centro Tecnico BM torna a vincere in trasferta a GenovaArezzo, 20 aprile 2026 – Il Centro Tecnico BM torna a vincere in trasferta a Genova Gli amaranto compiono il blitz che porta la SBA al decimo posto. Gli amaranto compiono il blitz che porta la SBA al ... lanazione.it

centro tecnico il centro tecnico bmCentro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolareArezzo, 18 aprile 2026 – Centro Tecnico BM a Genova per l'ultima trasferta di stagione regolare Gli amaranto di coach Fioravanti vanno a caccia di punti decisivi per la classifica. Sabato 18 Aprile al ... lanazione.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.