Altro finale amaro in trasferta per il Centro Tecnico BM

Questa sera a Cecina il Centro Tecnico BM Arezzo perde in trasferta contro Verodol Tuscopharm Basket Cecina 72-60. La partita è stata molto combattuta, anche se il punteggio finale sembra sbilanciato solo negli ultimi 90 secondi. Per tutto l’incontro, le due squadre si sono affrontate punto a punto, senza che nessuno riuscisse a prendere il comando con decisione. Alla fine, sono stati i dettagli a fare la differenza, lasciando l’Arezzo con un risultato amaro.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Verodol Tuscopharm Basket Cecina-Centro Tecnico BM Arezzo 72-60. Non inganni il punteggio finale che è maturato solamente negli ultimi 90 secondi della partita, quella tra Verodol Tuscopharm Cecina e Centro Tecnico BM Arezzo è stata una partita molto combattuta. Parte meglio la squadra di casa che dopo il canestro iniziale di Cazzanti piazza un parziale di 12-0 complici alcuni errori di troppo nelle palle perse di Arezzo che permettono a Cecina di chiudere il primo quarto in vantaggio 21-13. Nel secondo parziale la SBA rimonta punto su punto agganciando gli avversari a quota 27 dopo due tiri liberi di Vagnuzzi.

