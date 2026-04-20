Il celebre pianista Louis Lortie al Politeama dirige l' orchestra il maestro palermitano d’Espinosa
Il pianista Louis Lortie sarà protagonista di un concerto al Politeama Garibaldi, dove dirigerà l’orchestra guidata dal maestro palermitano d’Espinosa. L’evento fa parte della 66ª Stagione della Fondazione Sinfonica Siciliana e si terrà venerdì 24 aprile alle ore 20. Tra gli artisti più attesi della rassegna, il duo si inserisce tra i principali appuntamenti della stagione.
Sono tra gli artisti ospiti della 66ª Stagione della Fondazione Sinfonica Siciliana più attesi, i protagonisti dei prossimi concerti, in programma al Politeama Garibaldi venerdì 24 aprile alle ore 20.30 e, eccezionalmente, domenica 26 aprile alle ore 17.30 (per la Festa nazionale del 25 aprile).🔗 Leggi su Palermotoday.it
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