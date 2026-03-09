Sibelius Strauss e Skrjabin al Politeama | dirige l' Orchestra Jérémie Rhorer

L'Orchestra Sinfonica Siciliana presenta un concerto al Politeama con la direzione di Jérémie Rhorer. L'evento si terrà venerdì 13 marzo alle ore 20 e vedrà eseguire brani di Sibelius, Strauss e Skrjabin. La serata si concentrerà su temi come natura, mito e tensione spirituale, offrendo al pubblico un programma dedicato a queste suggestioni musicali.

Natura, mito e tensione spirituale sono al centro dei prossimi concerti della 66ª Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, in programma venerdì 13 marzo alle ore 20.30 e sabato 14 marzo alle ore 17.30 al Politeama Garibaldi di Palermo. Sul podio salirà il direttore francese Jérémie Rhorer, protagonista di una carriera internazionale che lo ha già portato alla guida di alcune tra le più prestigiose orchestre europee e nordamericane. Il programma accosta tre pagine di grande suggestione sinfonica firmate da Jean Sibelius, Richard Strauss e Aleksandr Skrjabin, tre compositori che tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento hanno rinnovato profondamente il linguaggio orchestrale per timbri, colori e combinazioni armoniche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

