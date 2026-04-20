Il Castelfidardo si arrende Senigallia sogna i playoff

Nel match tra Castelfidardo e Vigor Senigallia, termina con la vittoria degli ospiti per 3-1. Osama e Dompnier segnano nel secondo tempo, mentre Bugari e Paramatti trovano la rete rispettivamente all'inizio e alla metà della ripresa. Per il Castelfidardo, il gol arriva grazie a Fiscaletti, ma non basta a cambiare l'esito della partita. La squadra di casa si arrende, mentre gli ospiti mantengono vive le speranze di qualificazione ai playoff.

castelfidardo 1 vigor senigallia 3: Osama, Bugari (6’ st Ascoli), Paramatti (46’ st Taddei), Dompnier (6’ st Palestini ), Fiscaletti, Tarulli (6’st Selemby), Abagnale, Clerici (39’ st Traini), Gallo, Morais, Valentino. Panchina: Petrucci, Dovhanyk, Ruini, Georgievski. All. Cuccù. VIGOR SENIGALLIA: Novelli, Tomba, Braconi (29’ st Milli), De Feo (44’ st Pesaresi), De Marco (18’ st Celani), Urso, Beu, Gasparroni (18’ st Parrinello), Tonelli, Grandis, Shkambaj (42’ st Romanelli). Panchina: Perini, Bucari, Magi Galluzzi, Alonzi. All. Clementi. Arbitro: Tavassi di Tivoli Reti: 27’ pt Braconi, 45’ pt Shkambaj, 4’ st De Marco, 8’ st Abagnale. Il derby se lo aggiudica la Vigor Senigallia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Castelfidardo si arrende. Senigallia sogna i playoff Notizie correlate Il Castelfidardo si arrende. I bianconeri esultano in 10atletico ascoli 3 castelfidardo 1 ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Carbone, Sbrissa, Coppola, Forgione, Sardo (11’st... Qui Senigallia: verso la sfida a Castelfidardo. Urso e la Vigor pronti a dirsi sì: "Finiamo bene»Il futuro della Vigor è già in cantiere, ma nulla può distrarre mister Clementi dall’unico obiettivo: i playoff. Aggiornamenti e dibattiti Il Castelfidardo si arrende. I bianconeri esultano in 10Reti: 15’ Maio su rigore, 40’st Sbrissa, 46’st Gallo, 48’st Didio. Note – Spettatori 150 circa di cui 13 ospiti. Espulsi: al 23’pt Mazzarani per fallo da ultimo uomo; al 47’st Paramatti per gioco ... ilrestodelcarlino.it Vigor e Castelfidardo Non si può più sbagliareAl Fadini ci faremo trovare pronti promette mister Stefano Cuccu alla vigilia della trasferta odierna del Castelfidardo a Giulianova. sport.quotidiano.net