Il Castelfidardo si arrende I bianconeri esultano in 10

Il Castelfidardo ha subito una sconfitta pesante contro l’Atletico Ascoli, che ha vinto con un punteggio di 3-1. La partita si è giocata in condizioni difficili, con i biancoverdi che hanno dovuto affrontare anche un'espulsione nel secondo tempo. L’Atletico ha approfittato della superiorità numerica per segnare due reti nel finale. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma non è riuscita a cambiare le sorti dell’incontro.

atletico ascoli 3 castelfidardo 1 ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D'Alessandro, Feltrin; Carbone, Sbrissa, Coppola, Forgione, Sardo (11'st Bucco); Maio (35'st Didio), Minicucci (22'st Muro) A disp.: Viganò, Nonni, Moscarini, Camilloni, Gafuri, Antoniazzi. All.: Simone Seccardini CASTELFIDARDO (5-4-1): Petrucci; Ascoli, Selemby (22'st Morais), Fiscaletti (35'st Paramatti), Tarulli, Valentino; Traini, Dompnier, Palestini (28'st Clerici), Abagnale (36'st Giorgevski); Gallo. A disp.: Osama, Dovhanyk, Ruini, Bartoli, Taddei. All.: Stefano Cuccù Arbitro: Cazzavillan di Vicenza Reti: 15' Maio su rigore, 40'st Sbrissa, 46'st Gallo, 48'st Didio.