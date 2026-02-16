Il Castelfidardo si arrende I bianconeri esultano in 10

Da ilrestodelcarlino.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Castelfidardo ha subito una sconfitta pesante contro l’Atletico Ascoli, che ha vinto con un punteggio di 3-1. La partita si è giocata in condizioni difficili, con i biancoverdi che hanno dovuto affrontare anche un'espulsione nel secondo tempo. L’Atletico ha approfittato della superiorità numerica per segnare due reti nel finale. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma non è riuscita a cambiare le sorti dell’incontro.

atletico ascoli 3 castelfidardo 1 ATLETICO (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Carbone, Sbrissa, Coppola, Forgione, Sardo (11’st Bucco); Maio (35’st Didio), Minicucci (22’st Muro) A disp.: Viganò, Nonni, Moscarini, Camilloni, Gafuri, Antoniazzi. All.: Simone Seccardini CASTELFIDARDO (5-4-1): Petrucci; Ascoli, Selemby (22’st Morais), Fiscaletti (35’st Paramatti), Tarulli, Valentino; Traini, Dompnier, Palestini (28’st Clerici), Abagnale (36’st Giorgevski); Gallo. A disp.: Osama, Dovhanyk, Ruini, Bartoli, Taddei. All.: Stefano Cuccù Arbitro: Cazzavillan di Vicenza Reti: 15’ Maio su rigore, 40’st Sbrissa, 46’st Gallo, 48’st Didio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il castelfidardo si arrende i bianconeri esultano in 10
© Ilrestodelcarlino.it - Il Castelfidardo si arrende. I bianconeri esultano in 10

Paperdi Juvecaserta, 15° successo stagionale: Casoria si arrende ai bianconeri

La Paperdi Juvecaserta ottiene il suo quindicesimo successo stagionale, consolidando la posizione in campionato.

Una piccola Massese si arrende al Cecina. I bianconeri scivolano in zona playout

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

il castelfidardo si arrendeQui Castelfidardo. Con l’Atletico Ascoli non si può più fallireUn altro derby in trasferta per il Castelfidardo dopo quello di Ancona. Domenica i fidardensi scenderanno sul campo dell’Atletico ... ilrestodelcarlino.it

il castelfidardo si arrendeCASTELFIDARDO. Morais scalpita: Vincere col Termoli»Martedì ha festeggiato il compleanno, 28 anni (auguri!). Domenica Manu Morais cercherà di farsi il regalo, seppur posticipato di ... ilrestodelcarlino.it