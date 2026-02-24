Tentato omicidio con la fiocina Il caso approda davanti al giudice Al vaglio il risarcimento del danno

Approdano davanti al giudice (in tempi differenti) i due filoni di inchiesta nati dal tentato omicidio a colpi di fiocina commesso a Boara il 25 aprile dell'anno scorso. L'inchiesta principale, che vede imputato per tentato omicidio ai danni dei vicini di casa il 64enne Sergio Borea (difeso dall'avvocato Massimo Bissi), è arrivata ieri mattina davanti al giudice dell'udienza preliminare Marco Peraro. La seconda tranche, che vede invece sotto accusa il figlio 47enne di Borea, Alex, sarà invece in aula in aprile. Borea figlio (stesso legale del genitore) dovrà rispondere di stalking ai danni delle stesse vittime dell'altro episodio nell'udienza del 14 aprile, fissata a seguito della richiesta di giudizio immediato avanzata dalla procura.