Donne Cgil e Spi partecipano domani a una manifestazione a Roma, sottolineando che senza consenso non si può parlare di rapporto consensuale. L’evento mira a sensibilizzare sull’importanza di rispettare i diritti delle donne e sulla contrarietà al DDL Bongiorno, che viene contestato per le sue implicazioni. La protesta si svolge nel centro della città, attirando l’attenzione su questo tema.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – . La protesta contro il DDL Bongiorno il 28 febbraio nella capitale. I Coordinamenti donne Cgil e Spi di Arezzo hanno aderito alla manifestazione nazionale di mobilitazione contro contro il DDL stupri che si svolgerà a Roma sabato 28 febbraio insieme alle associazioni e ai centri antiviolenza. “Il testo – ricorda la Cgil - è stato riformulato dalla senatrice Bongiorno, relatrice e presidente della Commissione. Nella versione approvata all’unanimità alla Camera il 20 novembre 2025, al termine di un accordo trasversale tra maggioranza e opposizione, il riferimento centrale era il “consenso libero e attuale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donne Cgil e Spi alla manifestazione di Roma: “Senza consenso è stupro”

Donne Democratiche aderiscono alla mobilitazione nazionale “Senza consenso è stupro”Il gruppo locale chiede una legge chiara sul consenso: “Il silenzio non è assenso, la libertà delle donne non si negozia” Il principio centrale della...

Nel nome della donna: "Senza consenso è stupro". Scatta la manifestazione"Il 15 febbraio saremo anche noi in piazza, insieme alle organizzazioni femministe e all’associazione Donne in Rete contro la violenza sessuale per...

Temi più discussi: Il lavoro com’era, il lavoro com’è: a Impruneta un confronto per la Giornata della Donna; Impruneta, Incontro pubblico sul lavoro delle donne; Riforma della disabilità: analisi e considerazioni Cgil, Inca e Spi; PROTEGGERE LE VITE E I DIRITTI DELLE DONNE IRANIANE E NEL MONDO, INCONTRO SABATO 28 FEBBRAIO. UN TAPPETO DI PACE PER LA CITTA’ DI MODENA IN PIAZZA SANT’AGOSTINO IL 28 MARZO.

Fondo Pro-Vita. Donne Spi Cgil : È una mancia di maternitàIl coordinamento Donne dello sindacato dice NO al provvedimento della Regione Piemonte che stanzierà 400mila euro per progetti delle Associazioni pro-vita: Alletta sul momento e per i primi tempi ... quotidianosanita.it

Povertà energetica, un convegno della Cgil a BolzanoSono oltre 50.000 le famiglie che in regione faticano a pagare le bollette dopo i rincari legati al Covid e alla guerra in Ucraina. Si tratta soprattutto di anziani, in particolare donne sole con la p ... rainews.it

DONNE IN MUSICA POMERIGGIO DI CANZONI E RACCONTI #6marzo agli Orti di San Faustino a #Modena https://www.cgilmodena.it/p=106005 Auser Modena | Spi Cgil Modena | Spimò | Arci Modena - facebook.com facebook

DDL stupri: Cgil, il consenso non si tocca. Domenica in piazza con il collettivo Consenso_scelta_libertà La Cgil domenica 15 febbraio sarà in tantissime piazze del Paese perché non si arretra sui diritti e sulla libertà delle donne, e il disegno di legge Bongiorn x.com