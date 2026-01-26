La vicenda del commercialista Gian Gaetano Bellavia, noto per le sue apparizioni a Report come esperto di bilanci societari, riguarda il caso del “papello” consegnato agli inquirenti. La situazione si sviluppa su due fronti distinti, segnati da tensioni e incertezze, e mette in evidenza le delicate dinamiche tra indagini giudiziarie e la figura professionale coinvolta. Un approfondimento su questa vicenda offre uno sguardo chiaro sulle implicazioni e sui risvolti in corso.

La vicenda del commercialista milanese Gian Gaetano Bellavia, noto al grande pubblico per le sue consulenze alla trasmissione Report dove viene spesso interpellato come esperto di bilanci societari, si muove oggi su due piani distinti e pieni di veleni. Il primo, giudiziario, riguarda la sottrazione di oltre un milione di file dallo studio Bellavia-Ferradini, per cui l’ex dipendente Valentina Varisco è imputata a Milano per accesso abusivo a sistema informatico e appropriazione indebita. Il secondo, più opaco ma foriero di clamorosi sviluppi, riguarda un documento interno di 35 pagine scritto da Bellavia, il cosiddetto “ papello ”, e finito agli atti dell’indagine senza che sia mai stato chiarito perché. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Report e il caso scottante del “papello” di Bellavia finito nelle mani degli inquirenti

Approfondimenti su bellavia caso

Un report pubblicato recentemente ha coinvolto Valentina Varisco, ex collaboratrice di Bellavia, accusata di furto di dati sensibili.

La procura di Milano si prepara ad aprire un fascicolo sul cosiddetto

Ultime notizie su bellavia caso

