In Lombardia trovato il primo caso europeo di influenza aviaria H9 Bertolaso | È un paziente arrivato dall'estero

In Lombardia è stato rilevato il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9. L'assessore al Welfare ha riferito che si tratta di un paziente proveniente dall'estero e che la situazione è sotto controllo. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla condizione del paziente o sulle misure adottate.

In Lombardia è stato individuato il primo caso europeo di influenza aviaria di sottotipo H9. L'assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha detto che si tratta di un paziente arrivato dall'estero: "La situazione è sotto controllo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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