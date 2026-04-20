Martedì scorso il procuratore di Caltanissetta ha presentato in commissione antimafia i dettagli di un’indagine riguardante la strage Borsellino. Durante l’audizione, ha descritto i motivi che, secondo lui, hanno portato all’attentato, suscitando attenzione sulle connessioni tra le indagini giudiziarie e le valutazioni politiche. La relazione ha riacceso il dibattito pubblico sulle responsabilità e sui processi che coinvolgono l’evento del 1992.

Martedì scorso il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, titolare dell’ennesima indagine sulla strage Borsellino, in un’audizione alla Commissione antimafia ha delineato un quadro sconvolgente sui motivi che la determinarono. Ha puntato il dito in particolare contro il suo ex collega Giuseppe Pignatone, magistrato dalla prestigiosa carriera, già procuratore capo di Roma e presidente del Tribunale penale vaticano. De Luca ha parlato di abusi e malefatte ascrivibili a Pignatone e al collega Natoli, che archiviarono pretestuosamente una fondamentale inchiesta su “mafia e appalti”, relativa alle connessioni tra criminalità organizzata siciliana e il gruppo Ferruzzi, e ha sostenuto che l’ostinazione solitaria di Borsellino nel continuare l’indagine gli valse la condanna a morte.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il caso Borsellino, e la subordinazione del processo penale alla valutazione politica

Notizie correlate

Caso Delmastro, Maddalena Oliva: “Meloni ripete che fanno politica per Falcone e Borsellino, eppure il sottosegretario è ancora imbullonato alla poltrona e niente dimissioni”“Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro ha confessato di essere stato lui ad aver elaborato il disegno di legge costituzionale sulla separazione...

Caso Almasri, la doppia linea del governo: alla Corte penale promette di cambiare la legge sui rapporti con l’Aja, alla Consulta la difendeAlla Corte Costituzionale il governo ha scritto che la legge che disciplina i rapporti tra l’Italia e la Corte penale internazionale (la 237 del...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: La coincidenza Il caso Borsellino, e la subordinazione del processo penale alla valutazione politica; Mafia-Appalti: l’atto che scuote il passato delle toghe di Palermo; Ci mancava anche il Cav. L’ultima difesa di Scarpinato che fugge alle domande: niente scuse né spiegazioni sul caso Borsellino. Ma è bufera fra le toghe; Ex pm offendono la memoria di Borsellino e insultano i figli.

Strage di via D'Amelio, il caso sulla morte di Paolo Borsellino resta aperto: la pista nera e il «no» all'archiviazione. Cosa è cambiato dopo 34 anniTrentaquattro anni dopo, la verità sulla strage di via D’Amelio resta un puzzle incompleto. Quando sembrava che l’inchiesta stesse per finire in archivio, è arrivata ... leggo.it

L’isolamento, le stragi, il dossier mafia e appalti: la verità da trovareL’istanza di archiviare il fascicolo è solo un fatto tecnico. Sia Giovanni Falcone che Paolo Borsellino avevano intuito che Cosa Nostra, attraverso imprese amiche, voleva partecipare al banchetto de ... livesicilia.it

Che hanno detto quei due Giù le manacce da Borsellino x.com

“L’ex pm ammette (ormai non può più nasconderlo) di aver “apparecchiato” l’audizione dell’ex collega Natoli. Entrambi non spiegano gli insulti verso i familiari di Paolo Borsellino, le espressioni irriguardose verso il magistrato martire, le offese contro la Presid facebook