Maddalena Oliva commenta le dichiarazioni di Meloni, che ripete che la politica si impegna per Falcone e Borsellino, mentre il sottosegretario alla Giustizia Delmastro, coinvolto nel caso, rimane al suo posto. Oliva sottolinea che Delmastro ha ammesso di aver scritto il disegno di legge sulla separazione delle carriere. La vicenda continua a suscitare attenzione e discussioni pubbliche.

“Il sottosegretario alla Giustizia Delmastro ha confessato di essere stato lui ad aver elaborato il disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere. In particolare la parte del sorteggio dei togati del Csm, l’unica cosa figa, ha detto proprio così, della riforma, per mettere fine al bacio dell’anello tra le correnti e per restituire, è quello che ha detto oggi da Catanzaro, una giustizia giusta ai nostri figli”. Comincia così l’intervento della vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, intervenuta alla maratona “La Costituzione è nostra” per il No al referendum sulla giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo. “Il sottosegretario aveva fino a pochissimi mesi fa una società con i suoi colleghi di partito FdI. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro, Maddalena Oliva: “Meloni ripete che fanno politica per Falcone e Borsellino, eppure il sottosegretario è ancora imbullonato alla poltrona e niente dimissioni”

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