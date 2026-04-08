Tavolo su Acqua&Sapone Unione dei Comuni | Chiusura inaccettabile

Stamattina si è aperto in Regione un tavolo di crisi per discutere della possibile chiusura del magazzino di Piancastagnaio, noto come Acqua&Sapone. L’Unione dei Comuni ha dichiarato che la decisione di chiudere lo stabilimento è inaccettabile, considerando le implicazioni occupazionali. L’incontro si è focalizzato sulle conseguenze per i lavoratori e sulle possibili soluzioni. Nessuna comunicazione ufficiale sulla decisione definitiva è ancora stata diffusa.

Questa mattina si apre in Regione il tavolo di crisi sulle problematiche occupazionali legate alla annunciata chiusura del magazzino "Logimer" (noto come Acqua&Sapone) di Piancastagnaio. Oltre cento posti di lavoro, tra i sessanta dipendenti diretti e quelli collegati a rischio. Una crisi che potrebbe portar via da Piancastagnaio un marchio storico, nato e voluto da una famiglia, quella dei Brogi, del posto. Un successo che prende il via negli anni Ottanta cn il "Mercatissimo". Un grande magazzino che riforniva i venditori ambulanti che vendevano nei mercati della Toscana, dell’Umbria e del Lazio. Prodotti per la casa, quelli che oggi portano il marchio di Acqua&Sapone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tavolo su Acqua&Sapone. Unione dei Comuni: "Chiusura inaccettabile" Acqua&Sapone, oggi sciopero: "Nell’incontro chiusura confermata"La vertenza Acqua&Sapone si fa subito calda, con l’annuncio di una giornata di sciopero per oggi, deciso ieri dalle organizzazioni sindacali. "No" alla chiusura di Acqua e sapone. La mobilitazione di parroci e politiciIl sindaco Franco Capocchi è intervenuto nuovamente sulla drammatica vicenda di Logimer – Acqua e Sapone con 56 dipendenti in lotta per il posto di... Temi più discussi: Chiusura di Acqua e sapone: Subito un tavolo di crisi. L’impegno della Regione; Acqua & Sapone, domani la convocazione del tavolo in Regione; Crisi Acqua & Sapone, domani il tavolo regionale; Vertenza Acqua & Sapone, Bezzini (PD): Regione convocherà tavolo di crisi. Tavolo su Acqua&Sapone. Unione dei Comuni: Chiusura inaccettabileAl via in Regione gli incontri sulla Logimer: oltre cinquanta posti di lavoro a rischio Presidio occupazionale e sociale fondamentale per il nostro territorio. lanazione.it Acqua & Sapone, domani la convocazione del tavolo in RegioneLa vertenza del magazzino Acqua & Sapone di Piancastagnaio, che la capogruppo Logimer, vuole chiudere, giunge domani ad un primo tavolo di crisi convocato dalla Regione Toscana e chiesto ... amiatanews.it Schlein: «Sì al tavolo per un programma del centrosinistra. Meloni chiarisca i rapporti fra FdI e i Senese» x.com La politica internazionale come un tavolo verde. La distorsione della quasi-vincita, che tormentava il Giocatore di Dostoevskij, con l’Amministrazione Trump è diventata una infrastruttura economica. Di Filippo Lubrano https://www.ilfoglio.it/esteri/2026/04/07/ne - facebook.com facebook