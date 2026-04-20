Il calcio le spiagge gli amici | chi era il 25enne ucciso in un parcheggio a Pavia

Un giovane di 25 anni è stato trovato morto in un parcheggio a Pavia. Era conosciuto tra amici per il suo amore per il calcio e le spiagge, e spesso condivideva pensieri sui social, tra cui una frase sul senso della vita. La sua scomparsa ha suscitato attenzione e shock tra le persone che lo conoscevano. Le autorità stanno indagando sulle circostanze della morte, al momento senza fornire dettagli aggiuntivi.

Era un ragazzo benvoluto, con tanti amici, con la passione per il calcio e per il mare. Scriveva sui social: "La vita può essere capita solo all'indietro ma va vissuta in avanti". Si era trasferito da circa un anno nel Pavese, dalla cittadina siciliana di Favara, nell'agrigentino, e lavorava nel centro logistico di Poste Italiane di Stradella. In un parcheggio di Pavia, sabato notte, è stato ucciso: le ferite delle coltellate che gli erano state inferte dopo una discussione con alcuni ragazzi, e in particolare con un 17enne che ha brandito l'arma colpendolo anche al collo, non gli hanno lasciato scampo. Gli amici: "Il sogno di indipendenza ti ha spezzato la vita".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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