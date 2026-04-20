Il Calcio Foggia 1920 congiuntamente con l’amministrazione giudiziaria condannano con fermezza gli episodi di Monopoli

Il Calcio Foggia 1920, in collaborazione con l’amministrazione giudiziaria, ha espresso una condanna netta riguardo agli episodi verificatisi a Monopoli. La società ha precisato di non condividere quanto accaduto e si è dissociata dagli eventi, sottolineando di rispettare le normative vigenti. Nessun rappresentante del club ha commentato ulteriormente la vicenda, mentre le autorità competenti stanno proseguendo con le indagini per chiarire i fatti.

Il Calcio Foggia 1920 congiuntamente con l’amministrazione giudiziaria, condannano con fermezza e senza alcuna ambiguità l’episodio di violenza verificatosi ieri a Monopoli, un fatto grave che nulla ha a che vedere con i valori dello sport e con il modo. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Calcio Foggia 1920 congiuntamente con l’amministrazione giudiziaria, condannano con fermezza gli episodi di Monopoli Notizie correlate L’avv. Roberto de Rossi nuovo responsabile dell’area legale del Calcio Foggia 1920L’Amministrazione Comunale di San Severo esprime i propri rallegramenti al concittadino avvocato Roberto de Rossi, da qualche giorno nominato... Leggi anche: Lecce-Fiorentina. Il Foggia verso la retrocessione, invasione di campo nella sconfitta di Monopoli Calcio Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Foggia perde sul campo, la faccia e forse anche la serie C; FOGGIA SIRACUSA 1-1. ANCORA SOSPESI, TRA IL THRILLER E IL PURGATORIO; Giovanissimi Nazionali U15 - Serie C - Girone C; Foggia contro Siracusa Calcio risultati in diretta, testa a testa e formazioni. Comunicato stampa Calcio Foggia 1920 – Prendiamo le distanze da ogni forma di violenzaIl Calcio Foggia 1920 congiuntamente con l’amministrazione giudiziaria, condannano con fermezza e senza alcuna ambiguità l’episodio di violenza verificatosi ieri a Monopoli, un fatto grave che nulla ... calciofoggia.it Violenze a Monopoli, il Foggia Calcio condanna gli scontriIl Calcio Foggia 1920 e l’amministrazione giudiziaria del club condannano con fermezza e senza alcuna ambiguità l’episodio di violenza verificatosi ieri a Monopoli. Lo riferisce una nota ufficiale ... salernonotizie.it Momenti di tensione allo stadio ‘Veneziani’ di Monopoli, dove la gara tra la formazione barese e il Foggia è stata interrotta nei minuti di recupero della ripresa, sul risultato di 1-0 per la formazione di casa. #antennasud #seriec #foggiacalcio calcio - facebook.com facebook Calcio #Foggia 1920, Roberto de Rossi nominato responsabile legale: i complimenti del Comune di San Severo x.com