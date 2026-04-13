L’avv Roberto de Rossi nuovo responsabile dell’area legale del Calcio Foggia 1920

L’Amministrazione Comunale di San Severo ha annunciato la nomina di un avvocato locale come nuovo responsabile dell’area legale e compliance della società calcistica Calcio Foggia 1920. La società è guidata dagli imprenditori Gennaro Casillo e Giuseppe. La designazione è stata comunicata ufficialmente alcuni giorni fa e rappresenta un cambiamento nel settore legale dell’organizzazione sportiva. Nessun’altra informazione aggiuntiva è stata fornita sull’incarico o sui dettagli della nomina.

L’Amministrazione Comunale di San Severo esprime i propri rallegramenti al concittadino avvocato Roberto de Rossi, da qualche giorno nominato ‘rsponsabile dell’Area Legale e Compliance’ della storica e gloriosa società Calcio Foggia 1920 Srl guidata dagli imprenditori Gennaro Casillo e Giuseppe.🔗 Leggi su Foggiatoday.it ITabloid, il presidente dell’Odg Lazio Roberto Rossi: “Congratulazioni per la nascita del nuovo periodico”Il vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Roberto Rossi, esprime vivo apprezzamento e sincere congratulazioni per la nascita di... Michele Palla nominato responsabile dell’Area oculistica dell'Asl nord ovestPisa, 30 marzo 2026 - L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che Michele Palla è stato nominato responsabile dell’intera area oculistica aziendale,...