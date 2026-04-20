Il bus dei supereroi | un pomeriggio di avventura per i bambini alle Maioliche
Domenica 26 aprile, alle Maioliche, si terrà un evento dedicato ai bambini, con l’arrivo dell’Heroes Bus. Si tratta di un autobus dedicato ai supereroi, che offrirà ai più piccoli un pomeriggio all'insegna di giochi, avventure e divertimento. L’iniziativa è rivolta alle famiglie che desiderano trascorrere alcune ore in compagnia, partecipando a un’attività pensata appositamente per i bambini.
Domenica 26 aprile arriva a Le Maioliche l’Heroes Bus, un appuntamento speciale pensato per far vivere ai bambini un pomeriggio pieno di avventura, gioco e divertimento. Dalle 15.00 alle 19.00 sarà possibile salire a bordo dell’incredibile bus, incontrare i propri supereroi preferiti, scattare.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: “Storie appese a un filo”: spettacolo di marionette e divertimento per bambini alle Maioliche
Leggi anche: “3D Experience alle Maioliche”: laboratorio creativo per bambini e ragazzi a tema Wonderland