3D Experience alle Maioliche | laboratorio creativo per bambini e ragazzi a tema Wonderland

Sabato 28 marzo, dalle 15.00 alle 18.00, alle Maioliche di Faenza arriva 3D Experience. Un laboratorio creativo dove la fantasia prende forma. davvero. Insieme ad Avolab46, sarà infatti possibile partecipare a un laboratorio interattivo dedicato alla stampa in 3D e partecipare alla costruzione di oggetti ispirati all’universo di Wonderland. Attività consigliata per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni. La partecipazione è gratuita e con prenotazione obbligatoria. I posti sono limitati: è necessario compilare il form dedicato per assicurarsi l’accesso al laboratorio. Ingresso gratuito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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