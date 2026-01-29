Pat McGrath Labs presenta in bancarotta ma non smetterà di lanciare prodotti iconici

La Pat McGrath Labs ha dichiarato bancarotta, ma la casa cosmetica promette di continuare a lanciare prodotti di successo. La decisione di avviare la procedura Chapter 11 mira a riorganizzare i debiti, senza fermare le novità che da sempre contraddistinguono il marchio. Pat McGrath, la make-up artist britannica che ha fondato tutto, mantiene il suo ruolo e assicura che i prossimi lanci non si fermeranno.

Il mito dei prodotti Pat McGrath Labs: dai Gold 001 alle ultime collezioni Quando si parla di Pat McGrath Labs, tutto è iniziato nel 2015 con la release del celebre Gold 001, pigmento multifunzione venduto in edizione limitata. Il primissimo prodotto di Pat McGrath si esaurì in pochissimi minuti, inaugurando una nuova era di lanci di prodotti trucco cult, semplicemente irrinunciabili. Da allora, Pat McGrath Labs ha continuato a sorprendere la sua fedele community: rossetti ultra-pigmentati, glitter futuristici, texture innovative e packaging scenografico. Il brand creato dalla 55enne britannica Pat McGrath, propone da sempre una vera esperienza artistica: ogni prodotto è pensato per trasformare il trucco in arte da indossare, perfetto per chi ama esprimere la propria personalità attraverso il colore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Pat McGrath, celebre marchio nel settore beauty, ha presentato istanza di fallimento, ma l’azienda continuerà a operare.

Pat McGrath Labs, il noto marchio di make-up creato da Dame Pat McGrath, sembra essere in fase di vendita.

