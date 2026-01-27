Pat McGrath presenta istanza di fallimento Ma l’azienda continuerà a operare

Pat McGrath, celebre marchio nel settore beauty, ha presentato istanza di fallimento, ma l’azienda continuerà a operare. Questa decisione segna un cambiamento importante per il brand, noto per la sua innovazione e qualità. Restano da chiarire le implicazioni di questa scelta e come influenzerà il mercato del beauty e l’industria della cosmetica.

È la fine di un’era? Uno dei brand più iconici del mondo del beauty, fondato da una make-up artist ancora più iconica, sembrerebbe aver presentato istanza di fallimento. Come riporta Women’s Wear Daily, il brand ha avviato la procedura presso il Capitolo 11 nel Distretto Meridionale della Florida, come emerso da una richiesta presentata il 22 gennaio. La creatrice della glass skin sembrerebbe essere al capolinea ma, come ha riportato una portavoce, “l’azienda continuerà a operare mentre ristruttura il proprio bilancio”. Pat McGrath presenza istanza di fallimento, ma non è un addio. Nonostante l’istanza, grazie alla protezione fallimentare Capitolo 11 l’azienda può continuare ad operare normalmente, mentre negozia un piano di ristrutturazione con i creditori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Pat McGrath, sinonimo di eccellenza nel mondo del make-up

