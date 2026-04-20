La recente tensione nel tratto di mare tra Iran e i Paesi del Golfo ha portato alla chiusura temporanea di uno dei passaggi più strategici per il trasporto di petrolio. Questa situazione ha suscitato preoccupazioni sulla stabilità delle forniture energetiche a livello mondiale, evidenziando come le controversie nella regione possano influenzare anche il settore alimentare, già vulnerabile a causa delle interdipendenze globali.

La fragilità del sistema alimentare globale, messa in luce dal conflitto di cui sono teatro l’Iran ed i Paesi del Golfo, si aggiunge a quelle del sistema energetico. Lo Stretto di Hormuz funge da imbuto per circa il 30% di tutto il commercio mondiale di fertilizzanti, ricorda Máximo Torero, Capo Economista dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). “ Un’interruzione prolungata nello Stretto di Hormuz potrebbe sfociare in una “catastrofe” alimentare globale ”: questo l’allarme lanciato dalla FAO, mentre le spedizioni di input agricoli fondamentali rimangono bloccate. “Se i prezzi alimentari globali non si sono ancora impennati, nonostante il forte aumento dei costi di produzione, è perchè “abbiamo forniture sufficienti.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il blocco di Hormuz e la spada di Damocle della crisi alimentare mondiale

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