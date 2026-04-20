Nelle ultime settimane, le forze dell’ordine hanno eseguito un blitz antimafia a Palermo, concentrandosi sulle attività della famiglia di Brancaccio. In particolare, si è scoperto che un consulente tributario non ufficiale legato alla famiglia è coinvolto nel settore delle aste giudiziarie e dei testamenti. Questa figura, secondo le indagini, avrebbe facilitato l’ingresso della famiglia nel mercato delle proprietà pignorate.

Tra i 32 fermati nell’operazione antimafia a Brancaccio c'è un insospettabile Giuseppe Vulcano, 37 anni, con un diploma di ragioniere, che nel 2022 si era candidato al consiglio comunale del capoluogo, nella lista "Lavoriamo per Palermo", in sostegno del sindaco Roberto Lagalla. Ottenne 283 voti. Vulcano è cugino di Teresa Marino, moglie del capomafia di Porta Nuova, Tommaso Lo Presti. Secondo le indagini della Dda di Palermo, Vulcano, che si spacciava per tributarista senza essere iscritto in alcun albo professionale, avrebbe gestito alcuni affari dei boss che investivano denaro in attività commerciali come sale bingo, tabaccherie e pompe di benzina.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il blitz antimafia di Palermo, la famiglia di Brancaccio interessata alle aste giudiziarie e ai testamenti

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