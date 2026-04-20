Il biancazzurro Antonio Di Nardo è il giocatore del mese in Serie B!

Antonio Di Nardo, attaccante del Pescara, è stato scelto come miglior giocatore del mese di marzo in Serie B. Il calciatore ha ottenuto il riconoscimento assegnato dalla Lega Serie B, sponsorizzato da Bkt, diventando così il nuovo nome inserito nell’albo d’oro del premio MVP. La sua performance stagionale ha contribuito a questa conquista, che si aggiunge alla sua carriera nel campionato.

Antonio Di Nardo, bomber del Pescara, ha scritto un'altra pagina della sua storia stagionale doc. Il suo è infatti il nuovo nome nell’albo d’oro del premio Mvp della Lega Serie B per il mese di marzo e conquista così il prestigioso riconoscimento ideato da Bkt, Title Sponsor della competizione, e.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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