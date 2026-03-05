Malen eletto giocatore del mese di febbraio in Serie A

Un riconoscimento prestigioso evidenzia le eccezionali prestazioni di un calciatore dall'impatto determinante nel panorama della Serie A. La sua capacità di distinguersi tra numerosi colleghi di alto livello dimostra quanto il suo contributo sia stato fondamentale per la squadra. La conquista di questo premio conferma la crescita e l'efficacia delle sue azioni in campo, sottolineando l'importanza di un approccio analitico e basato su dati avanzati. Il titolo di Player Of The Month attribuito a febbraio riconosce le performance più rilevanti durante le ultime settimane di campionato. La premiazione si svolgerà in un evento ufficiale in tribuna prima di un incontro casalingo. Malen giocatore del mese di febbraio in Serie A! L'attaccante della Roma vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month. Donyell Malen si è impadronito della Serie A. Dal suo arrivo in Italia nel mese di gennaio ad oggi, l'olandese ha messo a referto ben 6 gol in 7 partite. Il premio 'EA SPORTS FC Player Of The Month' di febbraio è stato assegnato al calciatore della Roma Donyell Malen.