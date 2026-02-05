Dimarco eletto giocatore del mese di gennaio in Serie A

Federico Dimarco si prende il premio come miglior giocatore del mese in Serie A. La sua prestazione ha colpito tutti e gli ha valso il riconoscimento di EA SPORTS FC Player Of The Month per gennaio.

Federico Dimarco conquista il riconoscimento come protagonista del mese in Serie A, ricevendo l'onore di EA SPORTS FC Player Of The Month per gennaio. L'annuncio arriva dall'autorità ufficiale della Lega, che certifica l'eccellenza dell'esterno dell'Inter nelle prestazioni delle ultime settimane. Il premio è stato assegnato secondo una valutazione che combina l'input dei tifosi online con dati statistici individuali. Dimarco ha superato una rosa di contendenti di rilievo, consolidando la propria leadership grazie a una combinazione di fattori tecnici e tattici raccolti dall'analisi avanzata. La consegna del trofeo è prevista nel pre-partita di Inter-Juventus, in programma sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20.

