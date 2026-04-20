Il bergamotto di Reggio Calabria incontra l’Europa incontro in Parlamento

In Parlamento a Bruxelles si è svolto un incontro dedicato al bergamotto di Reggio Calabria, un agrume di particolare rilievo. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti europei e italiani, con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione del prodotto oltre i confini nazionali. La discussione ha riguardato iniziative e strategie di tutela e promozione del bergamotto, noto come il principe degli agrumi reggini.

Un doppio appuntamento a Bruxelles per la valorizzazione del principe degli agrumi reggino, fuori dai confini regionali e nazionali. “Il Bergamotto di Reggio Calabria - Tra storia, nutraceutica, biodiversità e l’Indicazione Geografica Protetta” è il titolo della conferenza che si svolgerà al.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Il bergamotto di Reggio Calabria è Igp: gli agricoltori esultanoDopo circa cinque anni si conclude il travagliato iter di approvazione dell’Igp “Bergamotto di Reggio Calabria” e i bergamotticoltori possono... Raccolta fondi per difendere il Bergamotto di Reggio Calabria IGPProsegue la raccolta fondi per le spese legali volte ad affrontare i vari ricorsi al TAR LAZIO pendenti e gli ulteriori ricorsi in via di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Bergamotto di Reggio Calabria al Parlamento Europeo di Bruxelles: mercoledì conferenza e cooking show · ilreggino.it; Bergamotto di Reggio Calabria Igp, prosegue l’iter; Notizie - LA PRIMAVERA DELLA BELLEZZA - terza edizione; Il Bergamotto di Reggio Calabria protagonista al Parlamento Europeo. Il Bergamotto di Reggio Calabria arriva a Bruxelles: doppio evento al Parlamento EuropeoIl Bergamotto di Reggio Calabria arriva a Bruxelles: doppio evento al Parlamento Europeo - Bergamotto IGP in dirittura d'arrivo ... newsfood.com Bergamotto di Reggio Calabria Igp, prosegue l’iterIl Tar Lazio respinge la sospensiva e conferma la validità del percorso. Prossimo passo l'udienza fissata per il 22 settembre ... myfruit.it San Marino protagonista a Reggio Calabria: il premio San Giorgio D’Oro 2026 al sammarinese Gino Zani - facebook.com facebook La mostra di pop art a Reggio Calabria era piena di falsi: sequestrati 143 dipinti attribuiti a Banksy, Andy Warhol e Keith Haring x.com