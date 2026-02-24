Raccolta fondi per difendere il Bergamotto di Reggio Calabria IGP

Da laprimapagina.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato promotore del Bergamotto di Reggio Calabria IGP ha avviato una campagna di raccolta fondi per coprire le spese legali, a causa dei ricorsi al TAR Lazio presentati da PIZZI e dal suo Consorzio della DOP olio essenziale. La causa deriva dalle contestazioni sulla tutela della denominazione e mira a sostenere le difese contro le opposizioni ufficiali di enti pubblici e privati. La campagna mira a raccogliere risorse per affrontare le prossime udienze in tribunale.

raccolta fondi per difendere il bergamotto di reggio calabria igp
Prosegue la raccolta fondi per le spese legali volte ad affrontare i vari ricorsi al TAR LAZIO pendenti e gli ulteriori ricorsi in via di presentazione da parte di PIZZI e del suo Consorzio della DOP olio essenziale contro il Comitato promotore del Bergamotto di Reggio Calabria IGP, contro il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, contro la Regione Calabria. Il Comitato ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno già contribuito e invita nuovi sostenitori a partecipare alla raccolta, sottolineando l’importanza di tutelare un’eccellenza simbolo del territorio reggino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

