Il bergamotto di Reggio Calabria è Igp | gli agricoltori esultano

Dopo cinque anni di attesa, finalmente gli agricoltori di Reggio Calabria possono sorridere. L’iter per ottenere la certificazione Igp del bergamotto si è concluso, portando a una vittoria importante per i produttori locali. Dopo un lungo percorso, ora il loro frutto ha il riconoscimento ufficiale che valorizza la qualità e l’origine del prodotto.

Dopo circa cinque anni si conclude il travagliato iter di approvazione dell'Igp "Bergamotto di Reggio Calabria" e i bergamotticoltori possono esultare. Il 5 febbraio 2026 il ministero dell'agricoltura ha decretato la bocciatura di tutte le opposizioni che erano state intentate contro l'Igp

