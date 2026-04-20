Il Bayern Monaco campione con 109 gol in 30 partite | perché ora l’obiettivo è il Triplete

Domenica, il Bayern Monaco ha vinto 4-2 contro lo Stoccarda, assicurandosi il trentacinquesimo titolo di campione di Germania. La squadra ha segnato complessivamente 109 gol in 30 partite, confermando il suo ruolo dominante nel campionato nazionale. Ora, con il titolo già in tasca, l’obiettivo si sposta verso la conquista del triplete, ovvero il conseguimento di campionato, coppa nazionale e Champions League in una sola stagione.

Il Bayern Monaco domenica ha battuto per 4 a 2 lo Stoccarda conquistando il titolo di campione di Germania per la 35esima volta. L’esito finale non è nulla di nuovo in Bundesliga: per i bavaresi è il 13esimo successo negli ultimi 14 anni. La vera novità riguarda il come, perché Kompany ha creato una squadra spettacolare: con 109 gol in 30 partite (media di 3,6 a match) il Bayern ha il miglior attacco della storia tedesca e segna a valanga, come hanno dimostrato Guerreiro, Jackson, Davis e Kane nella vittoria che vale matematicamente il titolo con quattro giornate d’anticipo. Il Bayern Monaco mercoledì gioca la semifinale di Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen, l’unica squadra capace di spezzare il dominio nell’ultimo decennio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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