Carnesecchi Juventus continua il momento no dell’obiettivo bianconero | dopo i 6 gol presi dal Bayern Monaco errore fatale contro l’Inter! Cosa è successo

Il portiere della Juventus, Carnesecchi, sta attraversando un periodo complicato. Dopo aver subito sei gol contro il Bayern Monaco, ha commesso un errore importante nella partita contro l’Inter. La sua prestazione ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, evidenziando le difficoltà che sta affrontando in questa fase. La squadra si trova a dover gestire questa situazione e le sue ripercussioni sul cammino stagionale.

Carnesecchi Juventus, continua il momento no del portiere nel mirino bianconero: dopo i 6 gol presi dal Bayern Monaco, errore grave contro l’Inter. La Juve osserva con attenzione, e forse con qualche riflessione in più, le prestazioni di Marco Carnesecchi. L’estremo difensore, da tempo nel mirino del club bianconero per il futuro della porta, sta attraversando un momento di evidente difficoltà. ULTIMISSIME JUVE LIVE Dopo i sei gol subiti nel pesante k.o. europeo contro il Bayern Monaco, l’italiano è stato protagonista di un grave errore durante il match contro l’Inter. In occasione della rete siglata da Pio Esposito, l’incertezza del portiere è risultata decisiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Carnesecchi Juventus, continua il momento no dell’obiettivo bianconero: dopo i 6 gol presi dal Bayern Monaco, errore fatale contro l’Inter! Cosa è successo Articoli correlati Goretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero al Bayern Monaco. Dentro al suo momentodi Redazione JuventusNews24Goretzka Juventus: come sta andando la stagione dell’obiettivo bianconero con il club bavarese. Kim Juve, una big d’Europa irrompe sul difensore del Bayern Monaco: l’ex Napoli è un obiettivo bianconero. Cosa sta succedendoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Altri aggiornamenti su Carnesecchi Juventus Temi più discussi: Juve, una porta da rifare: Alisson, Carnesecchi e quella pista che porta a De Gea...; Edicola - La Juventus chiama Vicario. Tudor è già a rischio esonero col Tottenham; Ban: Il rinnovo di Vlahovic sarebbe un gran regalo per i tifosi della Juve. Poi all-in su Carnesecchi-Tonali; Atalanta-Bayern 1-6, le pagelle di Serina. Carnesecchi il migliore: 6. E ha preso 6 gol. Atalanta, tutti pazzi per Carnesecchi: pronto il blitz della Juventus!Carnesecchi alla Juventus - Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, sta attirando l’attenzione di diversi top club europei ... fantamaster.it Balzarini: Carnesecchi alla Juventus? Solo un sogno. L’Atalanta fissa i prezzi e non fa trattative…Il nome di Marco Carnesecchi continua a essere accostato alla Juventus, ma arrivare al portiere dell’ Atalanta sembra al momento piuttosto complicato. A fare il punto sulla situazione è stato Gianni B ... calcioatalanta.it #Carnesecchi piace ma costa tantissimo Qual è la posizione della #Juventus x.com La #Juventus potrebbe utilizzare Michele Di Gregorio come contropartita tecnica per arrivare a Marco #Carnesecchi. Secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri starebbero valutando uno scambio tra i due portieri, con un conguaglio economico a favore del - facebook.com facebook