Il Bayern Monaco si è aggiudicato nuovamente il titolo di campione di Germania, ottenendo la sua tredicesima vittoria nella Bundesliga negli ultimi quattordici anni. La domenica 19 aprile ha visto i bavaresi consolidare il loro successo nel campionato nazionale, continuando a mantenere un dominio stabile nel calcio tedesco. La vittoria rappresenta un ulteriore passo nella loro lunga serie di trionfi e conferma la loro posizione di leader nel campionato.

(Adnkronos) – Il Bayern Monaco conquista (ancora) il titolo di campione di Germania. Oggi, domenica 19 aprile, i tedeschi hanno vinto la loro tredicesima Bundesliga negli ultimi quattordici anni, rafforzando ulteriormente il loro dominio nel calcio tedesco. Si tratta del trentacinquesimo campionato nazionale della storia del club, che quest'anno potrebbe essere solo parte di una stagione memorabile visto che la squadra di Kompany può ancora vincere Champions e coppa nazionale. La stagione è stata segnata da una straordinaria efficacia in attacco: la squadra ha superato il proprio record di gol in una singola annata di Bundesliga, arrivando a quota 109 reti (con ancora quattro giornate da disputare).🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Il Bayern Monaco ha vinto il campionato di calcio tedesco con 4 giornate di anticipo x.com