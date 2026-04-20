Il 33enne Francesco Di Miceli realizza il suo sogno di bambino | Corleone ha un cittadino notaio dopo 40 anni

Un giovane di 33 anni, originario di Corleone, ha recentemente ottenuto la laurea in giurisprudenza e ha superato l’esame di stato, diventando notaio. La sua passione per questa professione è nata durante l’infanzia, quando, ancora alle elementari, aveva dichiarato di voler diventare notaio. Dopo aver seguito un percorso di studi e preparazione, ora è il primo cittadino di Corleone a ricoprire questa carica in circa quarant’anni.

Classe 1993, il neo notaio Francesco Di Miceli, corleonese, questa professione la voleva fare fin da piccolo, da quando studente alle elementari alla domanda "Cosa vuoi fare da grande?" aveva stupito la maestra e i compagni rispondendo convinto "il notaio". Un sogno perseguito, con passione e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La cucina napoletana sposa i sapori romagnoli: a 39 anni realizza il suo sogno e apre un'attività gastronomicaLa tradizione della cucina romagnola incontra i sapori della gastronomia napoletana dando vita a una nuova attività nel cuore del quartiere di San... La cucina napoletana sposa i sapori romagnoli: a 39 anni realizza il suo sogno e prende in gestione un'attività gastronomicaLa tradizione della cucina romagnola incontra i sapori della gastronomia napoletana dando vita a una nuova attività nel cuore del quartiere di San... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ottimi risultati della Trieste Atletica al II Atletica Julia Meeting; CATANIA-POTENZA, le formazioni ufficiali; CATANIA-POTENZA 1-1. Buon pareggio dei rossoblu al Massimino. I 400 mila pellegrini per San Francesco. Il messaggio di speranza di quel corpo così piccoloASSISI - «Ho fatto un sogno - disse un giorno Francesco-. Ho visto una gallina piccola e nera, che teneva sotto le sue ali molti pulcini. I pulcini siete voi, i miei frati. La gallina piccola e nera ... corriere.it Giovedì 16 aprile alle ore 16.00 nuovo appuntamento in diretta su Facebook e YouTube con la rubrica "Diritto in cattedra" di Orizzonte Scuola con l’avvocato Walter Miceli. Al centro dell’incontro, il D.Lgs. 62/2024 e le novità che riguardano gli alunni con disabi - facebook.com facebook