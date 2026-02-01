La cucina napoletana sposa i sapori romagnoli | a 39 anni realizza il suo sogno e prende in gestione un' attività gastronomica

A San Mauro, una donna di 39 anni ha deciso di cambiare vita e aprire un’attività che unisce i sapori della cucina napoletana con quelli della tradizione romagnola. Dopo mesi di preparativi, ha preso in gestione un locale nel quartiere, realizzando così il suo sogno di portare avanti questa fusione culinaria.

La tradizione della cucina romagnola incontra i sapori della gastronomia napoletana dando vita a una nuova attività nel cuore del quartiere di San Mauro. Si tratta di 'Magna so'', il nuovo locale di Pasquale Rubino che si propone di stuzzicare il palato dei cesenati (e non solo). Al taglio del nastro ha preso parte anche l'assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari, che ha rivolto ai titolari un augurio di buon lavoro per l'avvio di questa nuova esperienza imprenditoriale. 'Magna so'' nasce dal progetto imprenditoriale di Pasquale Rubino, 39 anni, originario di Napoli ma da anni residente a Cesena.

