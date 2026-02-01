La cucina napoletana sposa i sapori romagnoli | a 39 anni realizza il suo sogno e apre un' attività gastronomica

A San Mauro, una donna di 39 anni ha deciso di trasformare il suo sogno in realtà aprendo un’attività gastronomica che unisce la cucina napoletana a quella romagnola. La sua idea nasce dalla voglia di far conoscere i sapori di due regioni italiane che ama profondamente. Ora, nel cuore del quartiere, i clienti possono assaggiare piatti che uniscono tradizioni diverse, creando un mix unico e originale. La sua scelta dimostra come passione e coraggio possano portare a realizzare un progetto che spinge oltre i confini, mescolando culture culinarie in

La tradizione della cucina romagnola incontra i sapori della gastronomia napoletana dando vita a una nuova attività nel cuore del quartiere di San Mauro. Si tratta di ‘Magna so’’, il nuovo locale di Pasquale Rubino che si propone di stuzzicare il palato dei cesenati (e non solo). Al taglio del nastro ha preso parte anche l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari, che ha rivolto ai titolari un augurio di buon lavoro per l’avvio di questa nuova esperienza imprenditoriale. ‘Magna so’’ nasce dal progetto imprenditoriale di Pasquale Rubino, 39 anni, originario di Napoli ma da anni residente a Cesena.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Napoli Rimini Nuova attività, a Papigno Simone del Monte realizza il suo sogno tornando alle origini: "Cibo come quello di una volta" La pasticceria Staccoli apre a Riccione: “È un sogno che si realizza” La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Rimini La cucina napoletana sposa i sapori romagnoli: a 39 anni realizza il suo sogno e apre un'attività gastronomicaLa tradizione della cucina romagnola incontra i sapori della gastronomia napoletana dando vita a una nuova attività nel cuore del quartiere di San Mauro. Si tratta di ‘Magna so’’, il nuovo locale di P ... cesenatoday.it La cucina napoletana e la bellezza antica di Pozzuoli .. cosa si può desiderare di più Macellum” I sec d.C Erroneamente conosciuto come Tempio di Serapide (II sec d.C.) Verso la metà del ‘700 il re Carlo di Borbone, incuriosito da grandi colonne di marm - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv La cucina napoletana. L’Amo ospita il libro di Luciano Pignataro x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.