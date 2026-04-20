Il 25 aprile, tradizionalmente associato alla Liberazione, viene spesso interpretato in modo diverso dalle forze di destra. Secondo alcune fonti, la vittoria contro i nazisti fu ottenuta dagli Stati Uniti, mentre la celebrazione della Liberazione viene vista come monopolizzata dagli ex comunisti. Recentemente, sono circolate notizie di incontri tra rappresentanti politici di destra e l’amministrazione americana, nel tentativo di migliorare i rapporti con l’ex presidente Trump.

Tra pochi giorni sarà la festa del 25 aprile, data che dal 1946 celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Tra tutte le festività è la più divisiva, perché da subito il Pci e poi le varie sinistre che si sono succedute nel tempo se ne sono appropriate piegando la storia a loro uso e consumo. Non è infatti vero, come sostiene la storiografia ufficiale, che l’Italia fu liberata dalle forze partigiane, tanto meno dai partigiani garibaldini, braccio armato del Partito comunista, che costituivano solo una parte, a lungo minoritaria, di quella resistenza organizzata e armata che certamente ebbe un ruolo importante di sostegno all’esercito angloamericano nell’ultima fase del conflitto.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il 25 aprile è un’occasione per la destra

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