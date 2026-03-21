Domani al Dall’Ara si attende una partita con circa 27mila spettatori presenti, con i settori occupati dai tifosi rossoblù già pieni. Il settore ospiti resterà chiuso per il divieto di trasferta. La partita si giocherà alle 15, mentre domenica 19 aprile è in programma una partita notturna allo Stadium. Il 25 aprile ci sarà un incontro contro la squadra di Gasperini.

La festa continua al Dall’Ara, si sfiorerà il tutto esaurito, domani pomeriggio (ore 15) con la Lazio: almeno per quel che riguarda i settori occupati dai tifosi rossoblù, dato che il settore ospiti rimarrà chiuso per divieto di trasferta. Per Bologna-Lazio è stata sfondata quota 27mila, segno che voglia di celebrare il passaggio ai quarti di Europa League e il sogno proseguire la rincorsa al settimo posto dell’Atalanta che potrebbe ancora valere la Conference League c’è eccome. Ieri intanto il Bologna ha iniziato la marcia di avvicinamento alla sfida di campionato: seduta defaticante, out gli infortunati Skorupski e De Silvestri. Sono arrivati anche anticipi e positicipi di serie A fino alla 34esima giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Domani la Lazio: 27mila presenti. Domenica 19 aprile la notturna allo Stadium. Il 25 aprile contro Gasp

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